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Сегодня, 16:35

Фетисов раскритиковал главу Международной федерации легкой атлетики за лицемерие

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» раскритиковал нынешнего главу Международной федерации легкой атлетики Себастьяна Коу.

«Есть еще глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу, олимпийский чемпион по бегу, получивший за свои достижения рыцарский орден. Он завоевал титул олимпийского чемпиона на Играх-1980 в Москве. А в тот момент правительство Великобритании бойкотировало Олимпиаду. Вопреки этому он принял решение прилететь в СССР. А сейчас он забыл принцип равных возможностей. Теперь Коу самый ярый поборник отстранения, дискриминации и так далее. Поэтому при встрече тоже припечатал бы его к борту. Так, чтобы ему мало не показалось», — сказал Фетисов «СЭ».

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не примут участия в открытии и закрытии Игр.

Томас Бах. «При встрече припечатал бы Баха к борту, как это принято у хоккеистов». Откровенный Фетисов

Париж-2024
Вячеслав Фетисов
Себастьян Коу
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