Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр бегунья Архипова завершила карьеру

Тренер Михаил Кузнецов рассказал, что бегунья Татьяна Архипова решила завершить карьеру спортсменки.

«Татьяна решила завершить карьеру спортсменки, сейчас она бегает для души. Она — мама трех детей, самому младшему год и три месяца, она занимается их воспитанием», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Также Кузнецов рассказал, что Архипова работает тренером в казанском клубе «Уралхим Run Factory».

40-летняя Архипова является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2008, 2012). Также бегунья по одному разу завоевывала серебряную медаль чемпионата мира и чемпионата Европы.