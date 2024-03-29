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Сегодня, 13:23

Олимпийского чемпиона Перлова арестовали по делу о мошенничестве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Центральный районный суд в Новосибирске заключил под стражу бывшего генерального директора футбольного клуба «Новосибирск» и олимпийского чемпиона Андрея Перлова, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что на Перлова завели уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Его заключили под стражу до 23 мая. Перлов не признал вину в суде.

62-летний Перлов занимал пост генерального директора новосибирского клуба с 2020 по 2022 год.

В 1992 году Перлов выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Барселоне в спортивной ходьбе. Также он дважды побеждал в командных соревнованиях на Кубке мира и шесть раз становился чемпионом СССР.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Футбол
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