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Скончался бронзовый призер Олимпиады в спортивной ходьбе Андреев

Алина Савинова
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Российский легкоатлет, специалист в спортивной ходьбе Владимир Андреев умер в возрасте 57 лет, сообщается на сайте Минспорта Чувашии.

«Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Андреева в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении.

Андреев являлся воспитанником чебоксарской школы спортивной ходьбы. Он становился бронзовым призером Олимпийских игр 2000 года, завоевывал серебро на чемпионате Европы-2002, а также выигрывал чемпионат СССР и Кубки Европы и мира.

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