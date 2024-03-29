Олимпийского чемпиона и экс-гендиректора «Новосибирска» Перлова подозревают в мошенничестве

ГУМВД РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова, сообщает РИА «Новости».

62-летний Перлов занимал пост генерального директора новосибирского клуба с 2020 по 2022 год.

В 1992 году Перлов выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Барселоне в спортивной ходьбе. Также он дважды побеждал в командных соревнованиях на Кубке мира и шесть раз становился чемпионом СССР.