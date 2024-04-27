На Никольской пройдут забеги в рамках «Недели легкой атлетики» с участием Роя Джонса-младшего

С 4 по 10 июня в Москве пройдет «Неделя легкой атлетики» — серия легкоатлетических стартов, организованная Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики, сообщают организаторы в пресс-релизе.

В состязаниях примут участие сильнейшие легкоатлеты России и представители других стран.

Турнир, как и в прошлом году, охватит несколько городских площадок. 4 июня соревнования будут проходить на Никольской улице. В этот день состоятся забеги атлетов и почетных гостей, среди которых боксер и музыкант Рой Джонс-младший. Состязания пройдут в двух дисциплинах: бег на 60 метров и бег на 60 метров с барьерами. Второй локацией турнира станет Северный спортивный центр Олимпийского комплекса «Лужники», где 6 июня пройдет легендарный турнир «Мемориал братьев Знаменских». Третья площадка проведения Недели легкой атлетики будет анонсирована позднее.

Всего на турнире выступят более 200 легкоатлетов из России и других стран, которые будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, а также в толкании ядра. Среди них олимпийская чемпионка в прыжке в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, многократные чемпионы России в спринте Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич, чемпионка Европы в беге на 100 метров с барьерами из Белоруссии Эльвира Граборенко, титулованные «высотники» Данил Лысенко и Илья Иванюк, многократная чемпионка страны в прыжке с шестом Полина Кнороз и другие.

Вход для зрителей в течение всех дней мероприятия будет бесплатным.