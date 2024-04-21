Джепчирчир из Кении установила мировой рекорд в марафоне

Легкоатлетка из Кении Перес Джепчирчир установила мировой рекорд на марафонской дистанции в женских соревнованиях.

На Лондонском марафоне 30-летняя спортсменка преодолела дистанцию 42 км за 2 часа 16 минут и 16 секунд. Предыдущее достижение было установлено в 2017 году кенийкой Мэри Кейтани — 2 часа 17 минут 1 секунда.

Джепчирчир является победительницей Олимпиады-2020 в Токио в марафоне. При этом она одержала три победы в чемпионата мира по марафону в индивидуальных забегах.