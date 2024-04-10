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Сегодня, 12:26

World Athletics назвала призовые за победу на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) сообщила о размере призовых за победу на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

Призовые золотым медалистам составят 50 тысяч долларов. При победе в эстафете эта сумма будет разделена на всю команду. Общий призовой фонд составит 2,4 миллиона долларов.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: РИА «Новости»
легкая атлетика
Олимпиада
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