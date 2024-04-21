Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 13:23

Российская легкоатлетка Александрова выиграла марафон в Цюрихе

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская легкоатлетка Дина Александрова стала победительницей марафона в Цюрихе (Швейцария).

Спортсменка преодолела дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 29 минут. Второй место заняла эфиопка Серкалем Менгисте, показав время 2 часа 34 минут 9 секунд. Третьей финишировала кенийка Наоми Джепкогей Майо — 2.35,44.

У мужчин победил кениец Марк Косгей Кипту (2.12,31), вторым финишировал его соотечественник Ругут Кипчумба (2.14,06), третьим — швейцарец Патрик Вэгели (2.14,22).

1
0
Читайте также
Мирра Андреева проиграла украинке Калининой в четвертьфинале турнира в Руане
Источник: в 2021 году китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
У воспрянувшего Кузнецова – гол+пас, у русских из «Торонто» - кошмар. Что произошло в Кубке Стэнли 21 апреля
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шведский атлет Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости