Российская легкоатлетка Александрова выиграла марафон в Цюрихе

Российская легкоатлетка Дина Александрова стала победительницей марафона в Цюрихе (Швейцария).

Спортсменка преодолела дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 29 минут. Второй место заняла эфиопка Серкалем Менгисте, показав время 2 часа 34 минут 9 секунд. Третьей финишировала кенийка Наоми Джепкогей Майо — 2.35,44.

У мужчин победил кениец Марк Косгей Кипту (2.12,31), вторым финишировал его соотечественник Ругут Кипчумба (2.14,06), третьим — швейцарец Патрик Вэгели (2.14,22).