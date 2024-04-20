World Athletics разрешила российской бегунье Зариной выступать за Армению

Бегунья Нина Зарина получила разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций выступать за Армению на международных стартах, сообщает ТАСС со ссылкой на World Athletics.

37-летняя спортсменка может выступать за Армению с 5 апреля 2024 года. С декабря 2019 года Зарина проживает в США.

Зарина является бронзовой призеркой марафона в Лос-Анджелесе 2021 года. Последний раз бегунья выступала в октябре 2022 года на Чикагском марафоне, показав 17-й результат.