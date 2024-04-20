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Сегодня, 10:12

World Athletics разрешила российской бегунье Зариной выступать за Армению

Сергей Разин
корреспондент
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Бегунья Нина Зарина получила разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций выступать за Армению на международных стартах, сообщает ТАСС со ссылкой на World Athletics.

37-летняя спортсменка может выступать за Армению с 5 апреля 2024 года. С декабря 2019 года Зарина проживает в США.

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Зарина является бронзовой призеркой марафона в Лос-Анджелесе 2021 года. Последний раз бегунья выступала в октябре 2022 года на Чикагском марафоне, показав 17-й результат.

Источник: https://tass.ru/sport/20602597
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