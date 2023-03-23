World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Совет согласился восстановить ВФЛА после семи лет дисквалификации», — приводит ТАСС слова президента World Athletics Себастьяна Коу.

Коу отметил, что в ВФЛА выполнили 35 специальных условий для восстановления.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

Рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном с декабря того же года отслеживала выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

Несмотря на восстановление членства ВФЛА, российские спортсмены не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics. В марте 2022 года совет организации запретил атлетам из России и Белоруссии выступать на международных турнирах. В ноябре это отстранение было продлено до особого распоряжения.