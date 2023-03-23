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Сегодня, 19:57

World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований

Иван Торопцев
Корреспондент
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Мария Ласицкене.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине», — приводит «РИА Новости» слова президента World Athletics Себастьяна Коу.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.

Ранее 23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230323/otstranenie-1860198947.html
Сборная России по легкой атлетике
ВФЛА
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