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Допинг

Олимпийский чемпион Сильнов оспорил решение о дисквалификации за допинг

17:29
Андрей Сильнов. Фото Алексей Иванов.
Андрей Сильнов. Фото Алексей Иванов.
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Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисквалифицировать его за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

В начале апреля первая инстанция CAS объявила о дисквалификации Сильнова на четыре года.

Сильнов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на основании расследования Ричарда Макларена. Были аннулированы все его результаты, показанные с 8 июля 2013 года. Сильнов сохранил титул олимпийского чемпиона. Также у него осталось золото чемпионата Европы 2006 года.

В декабре 2016 года он был избран первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. В июне 2019 года Сильнов был вынужден оставить пост из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11449075

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