Завершившая карьеру прыгунья с шестом Сидорова заявила, что пока не видит себя в роли тренера

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, объявившая о завершении карьеры в декабре 2023 года, пока не рассматривает свое возвращение в спорт в качестве тренера.

«Тренером, честно говоря, я себя пока не вижу. Я особо не училась на тренера и не знаю, как им быть. Каждый должен заниматься тем делом, в котором разбирается. Я разбираюсь только в прыжках с шестом, все остальное мне неподвластно», — приводит ТАСС слова Сидоровой.

За несколько месяцев до объявления о завершении карьеры спортсменка стала мамой.

32-летняя Сидорова является серебряным призером Олимпийских игр в Токио (2020), чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы-2014, а также шестикратной чемпионкой России (2014, 2015, 2019—2022).