Ласицкене стала четвертой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Великобритании

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заняла четвертое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в британском Гейтсхеде, сообщает ТАСС.

Российская спортсменка показала результат 1,88 метра. После этого она не смогла преодолеть планку на высоте 1,91 метра. Ставшая третьей британка Морган Лейк опередила Ласицкене за счет меньшего количества попыток.

Первое место заняла польская спортсменка Камила Лицвинко, второе — британка Эмили Бортвик. Обе легкоатлетки показали результат 1,91 см, польская спортсменка оказалась выше за счет меньшего количества попыток.