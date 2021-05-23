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Допинг

Олимпийская чемпионка Антюх подала апелляцию на решение CAS

17:26
Наталья Антюх. Фото Алексей Иванов.
Наталья Антюх. Фото Алексей Иванов.
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Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 м с барьерами Наталья Антюх подала апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о своей дисквалификации, сообщает ТАСС.

В начале апреля CAS объявил о дисквалификации Антюх на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Дисквалификация отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Все результаты, показанные Антюх с 30 июня 2013 года, должны быть аннулированы в случае, если ее апелляция, которую рассмотрит коллегия арбитров CAS, не будет удовлетворена.

39-летняя Антюх выиграла серебро в эстафете 4х400 м и бронзу в забеге на 400 м на Олимпиаде 2004 года. Она является двукратной чемпионкой мира в эстафете 4х400 м.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11449047

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