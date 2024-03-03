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3 марта, 00:26

Фемке Бол обновила собственный мировой рекорд в беге на 400 метров в помещении

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фемке Бол.
Фото AFP

Нидерландская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира Фемке Бол завоевала золото в беге на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Глазго (Шотландия).

В финале спортсменка пробежала дистанцию за 49,17 секунды, обновив мировой рекорд, который она же установила 18 февраля 2024 года на чемпионате Нидерландов (49,24).

Второе место заняла соотечественница Бол, Лике Клавер (+0,99 секунды), третьей стала американка Алексис Холмс (+1,07).

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении-2024 проходит в Глазго с 1 по 3 марта.

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