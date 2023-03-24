Жуков — о восстановлении статуса ВФЛА: «Это был очень длинный путь»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент ОКР Александр Жуков прокомментировал «СЭ» решение World Athletics восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Действительно, это был очень длинный путь. Но, надеюсь, что в соревнованиях наши начнут участвовать. Дай бог», — сказал Жуков.

23 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановил членство ВФЛА в организации. При этом отстранение российских спортсменов от международных соревнований, действующее с марта 2022 года, было продлено.