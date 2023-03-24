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Сегодня, 11:03

Свищев призвал ВФЛА добиваться допуска российских спортсменов к соревнованиям

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) необходимо добиваться допуска российских спортсменов к соревнованиям после восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Практически десятилетняя работа федерации завершилась восстановлением. Я поздравляю с этим ВФЛА и президента организации Петра Иванова, это была большая работа. Но не нужно расслабляться, поскольку спортсмены все еще не могут выступать. Их нынешнее отстранение от соревнований незаконно, с этим нужно бороться», — приводит слова Свищева ТАСС.

23 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановил членство ВФЛА в организации. При этом отстранение российских спортсменов от международных соревнований, действующее с марта 2022 года, было продлено.

Источник: https://tass.ru/sport/17359375
Дмитрий Свищев
ВФЛА
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