Александр Легков: "Готов всю жизнь доказывать свою невиновность"

Российский лыжник Александр Легков заявил, что готов всю жизнь доказывать, что он не употреблял запрещенных препаратов.

В декабре он и еще пять россиян - Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова - были отстранены от соревнования на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В понедельник в Лозанне прошло решающее заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников, которое продлилось около 10 часов, но решение не было принято.

По словам глав ФЛГР Елены Вяльбе, самые серьезные проблемы по итогам перепроверки проб возникли именно у Легкова.

- Пишут, что я покинул заседание. Я не покидал заседание, наша часть закончилась, пошли другие четверо спортсменов, - цитирует "Р-Спорт" Легкова. - Я до конца выступил, все сказал, что хотел сказать. Все, что я мог сделать, я сделал, остальное зависит не от меня. Если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь.

Заседание комиссии МОК по делам российских лыжников длится более 8 часов //

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