Александр Легков: "Готов всю жизнь доказывать свою невиновность"

Российский лыжник Александр Легков заявил, что готов всю жизнь доказывать, что он не употреблял запрещенных препаратов.
В декабре он и еще пять россиян - Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова - были отстранены от соревнования на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В понедельник в Лозанне прошло решающее заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников, которое продлилось около 10 часов, но решение не было принято.
По словам глав ФЛГР Елены Вяльбе, самые серьезные проблемы по итогам перепроверки проб возникли именно у Легкова.
- Пишут, что я покинул заседание. Я не покидал заседание, наша часть закончилась, пошли другие четверо спортсменов, - цитирует "Р-Спорт" Легкова. - Я до конца выступил, все сказал, что хотел сказать. Все, что я мог сделать, я сделал, остальное зависит не от меня. Если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь.
Заседание комиссии МОК по делам российских лыжников длится более 8 часов //
Адвокат Легкова и Белова: "Решение по делу ожидается во вторник" //
Елена Вяльбе: " Освальд сказал, что в документах Макларена нет ничего нового" //
Обвинение требует дисквалификации всех российских лыжников и отмены результатов Олимпиады-2014 //
Решение по отстраненным российским лыжникам вынесут до конца следующей недели
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/cross_country/20171030/1128013157.html
- Елена Вяльбе
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Алексей Петухов
- Юлия Иванова (лыжи)
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
- Ричард Макларен