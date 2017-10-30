22:31 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Александр Легков: "Готов всю жизнь доказывать свою невиновность"


Российский лыжник Александр Легков заявил, что готов всю жизнь доказывать, что он не употреблял запрещенных препаратов.

 
Февраль 2014 года. Сочи. Александр ЛЕГКОВ.Сенсационная развязка дела Легкова и Белова: куда пропали царапины?

В декабре он и еще пять россиян  - Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова - были отстранены от соревнования на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В понедельник в Лозанне прошло решающее заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников, которое продлилось около 10 часов, но решение не было принято. 

По словам глав ФЛГР Елены Вяльбе, самые серьезные проблемы по итогам перепроверки проб возникли именно у Легкова.

- Пишут, что я покинул заседание. Я не покидал заседание, наша часть закончилась, пошли другие четверо спортсменов, - цитирует "Р-Спорт" Легкова. - Я до конца выступил, все сказал, что хотел сказать. Все, что я мог сделать, я сделал, остальное зависит не от меня. Если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь.

Заседание комиссии МОК по делам российских лыжников длится более 8 часов //
Адвокат Легкова и Белова: "Решение по делу ожидается во вторник"  //
Елена Вяльбе: " Освальд сказал, что в документах Макларена нет ничего нового" //
Обвинение требует дисквалификации всех российских лыжников и отмены результатов Олимпиады-2014 //
Решение по отстраненным российским лыжникам вынесут до конца следующей недели

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cross_country/20171030/1128013157.html

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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