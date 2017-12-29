Сборная России объявила состав на матч МЧМ против Белоруссии

Стал известен состав молодежной сборной России на матч молодежного чемпионата мира с Белоруссией.

Эта встреча станет для россиян третьей на турнире. В первой игре национальная команда уступила Чехии (4:5) и одержала победу над Швейцарией (5:2).

Вратари: Сухачев (Мельничук);

Первое звено: Алтыбармакян – Мальцев – Полодян, Кныжов – Макеев;

Второе звено: Манукян – Рубцов – Каюмов, Зайцев – Минулин;

Третье звено: Соколов – Шолохов – Абрамов, Саморуков – Елизаров.

Четвертое звено: Костин – Иванов – Свечников, Семин – Шепелев.

Напомним, что матч Белоруссия – Россия состоится сегодня, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.