Сборная России объявила состав на матч МЧМ против Белоруссии

Стал известен состав молодежной сборной России на матч молодежного чемпионата мира с Белоруссией.
Эта встреча станет для россиян третьей на турнире. В первой игре национальная команда уступила Чехии (4:5) и одержала победу над Швейцарией (5:2).
Вратари: Сухачев (Мельничук);
Первое звено: Алтыбармакян – Мальцев – Полодян, Кныжов – Макеев;
Второе звено: Манукян – Рубцов – Каюмов, Зайцев – Минулин;
Третье звено: Соколов – Шолохов – Абрамов, Саморуков – Елизаров.
Четвертое звено: Костин – Иванов – Свечников, Семин – Шепелев.
Напомним, что матч Белоруссия – Россия состоится сегодня, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Состав молодежной сборной России на матч МЧМ с Белоруссией. Он, кстати, начнется в 20:00 (Мск).– Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2017 г.
Как и где смотреть:
📺 Матч ТВ
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