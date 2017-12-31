Финляндия обыграла Словакию и вышла в плей-офф МЧМ

Финляндия обыграла Словакию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира - 5:2. Эта победа позволила финнам гарантировать себе как минимум третье место в группе А.

В следующей игре Финляндия встретится со сборной США. Словакия сыграет с Данией. Скорее всего, эта встреча станет поединком за последнее место в четвертьфинале от группы В.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Финляндия - Словакия - 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Голы: Коппанен - 2 (Нурми, Яаскя), 27:02 - 1:0. Бодак - 1 (Тамаси, Иван), 34:14 - 1:1. А. Рясянен - 2 (бол., Юолеви, Толванен), 39:02 - 2:1. Хепониеми - 2 (Куокканен), 46:23 - 3:1. Бучек - 2 (Кривошик, Ружичка), 49:03 - 3:2. Иконен - 1, 52:36 - 4:2. Нурми - 1 (Коппанен), 54:01 - 5:2.

Вратари: Луукконен - Дурны.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 39 (9+18+12) - 26 (11+5+10).

Судьи: Томсон, Шукис.

30 декабря. Баффало. KeyBank Center.