Брагин рассказал, когда определится с заявкой на МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России​ Валерий Брагин в интервью "СЭ" сообщил, что подождет до первого матча молодежного чемпионата мира-2019 против Дании прежде, чем определится с окончательной заявкой. Сейчас тренируются 25 хоккеистов, а сыграть на турнире смогут только 23 из них.

– Мы решили начать турнир с шестью защитниками и двенадцатью нападающими, – сказал Брагин. – Пока еще думаем по одной-двум позициям, кого заявлять. Один лишний защитник, один лишний нападающий.

– Но вы раньше никогда так не делали – брали хоккеистов, которые в результате не попадут в заявку, и оставляли их в команде прямо до начала самого турнира?

– Раньше не было такого. А сейчас есть. Вы понимаете, один из запасных – центр (Александр Хованов), второй – крайний форвард (Никита Шашков), который еще и в меньшинстве играет, он может заменить хоккеистов, которые выполняют эти функции. Выбор осознанный. Как и с защитниками – одного все равно заявлять будем, а второй – не дай бог что-то случится, какое-то повреждение.

– Лишние игроки уедут, когда заявка будет заполнена?

– Посмотрим. По желанию. (Алексей Шевченко)

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Россия в группе A сыграет с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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