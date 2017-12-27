18:32 | Футбол — ФНЛ

Зырянов возглавил "Зенит-2"

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Бывший игрок "Зенита" Константин Зырянов завершил игровую карьеру и назначен на пост главного тренера "Зенита-2", сообщает официальный сайт команды. Первый официальный матч под его руководством сине-бело-голубые проведут 4 марта 2018-го года в Калининграде против "Балтики".

В 2014-м в статусе играющего тренера он присоединился к "Зениту-2" и помог команде одержать победу во втором дивизионе и закрепиться в первенстве ФНЛ.

Напомним, что за "Зенит" Зырянов провел 286 матчей, три раза выигрывал чемпионат России, дважды - Супекубок страны, по разу кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2017-12-27-konstantin-zyryanov-vozglavil-zenit-2.htm

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Tribunal Z

Костя человек с характером. Всё у него получится. Поздравляю!

19:40

Andrey6201

Не потянет, слишком мягкий, а в составе одни понтовщики

19:21

asc0002

Удачи, Костян.

19:20

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

растет.

18:42

Millwall82

Поздравляю Зыря.

18:39