Зырянов возглавил "Зенит-2"

Бывший игрок "Зенита" Константин Зырянов завершил игровую карьеру и назначен на пост главного тренера "Зенита-2", сообщает официальный сайт команды. Первый официальный матч под его руководством сине-бело-голубые проведут 4 марта 2018-го года в Калининграде против "Балтики".

В 2014-м в статусе играющего тренера он присоединился к "Зениту-2" и помог команде одержать победу во втором дивизионе и закрепиться в первенстве ФНЛ.

Напомним, что за "Зенит" Зырянов провел 286 матчей, три раза выигрывал чемпионат России, дважды - Супекубок страны, по разу кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.