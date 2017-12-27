Зырянов возглавил "Зенит-2"

Бывший игрок "Зенита" Константин Зырянов завершил игровую карьеру и назначен на пост главного тренера "Зенита-2", сообщает официальный сайт команды. Первый официальный матч под его руководством сине-бело-голубые проведут 4 марта 2018-го года в Калининграде против "Балтики".
В 2014-м в статусе играющего тренера он присоединился к "Зениту-2" и помог команде одержать победу во втором дивизионе и закрепиться в первенстве ФНЛ.
Напомним, что за "Зенит" Зырянов провел 286 матчей, три раза выигрывал чемпионат России, дважды - Супекубок страны, по разу кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2017-12-27-konstantin-zyryanov-vozglavil-zenit-2.htm
Tribunal Z
Костя человек с характером. Всё у него получится. Поздравляю!
19:40
Andrey6201
Не потянет, слишком мягкий, а в составе одни понтовщики
19:21
asc0002
Удачи, Костян.
19:20
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
растет.
18:42
Millwall82
Поздравляю Зыря.
18:39