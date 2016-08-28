Юрий Калитвинцев: "За поражение от "Тосно" не стыдно"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев считает, что в матче 10-го тура первенства ФНЛ с "Тосно" (0:1) его команда серьезно превзошла соперника по владению мячом. Также наставник заверил, что следующей игры с "Тосно" бело-голубые будут ждать с нетерпением, передает из Химок корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Пока это наше единственное поражение и за него мне не стыдно, – сказал Калитвинцев. – Не хочу обижать соперника, но ни с одной командой мы не имели такого глобального преимущества, как с "Тосно". Но мы не забили, а побеждает тот, кто забивает. Не хватило нам в завершении атак. Это не оправдывает того, что мы попадали в штанги. Будем дальше готовиться. Игроки показали характер после трудной кубковой игры. Сделаем выводы. Но матча с "Тосно" теперь будем ждать с нетерпением.

– В организации игры "Динамо" произошли изменения. Это из-за усталости – перевели Темникова налево, а Зотова и Хольмена на фланги?