Вилков и Мешков назначены на матчи 12-го тура ФНЛ

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 12-го тура первенства ФНЛ, которые пройдут 6 сентября. Встречу между "Балтикой" – "Лучом-Энергией" рассудит Михаил Вилков. Виталий Мешков будет работать на игре "Авангард" – "Факел".

6 сентября (среда)

"Крылья Советов" – "Тамбов": Юрий Апонасенко (Москва) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону); инспектор – Александр Гончар (Сочи); делегат – Владислав Ходеев (Воронеж).

"Олимпиец" – "Спартак-2": Антон Анопа (Благовещенск) – Рафаэль Ильясов (Казань), Олег Соломонов (Чита); инспектор – Борис Калюский (Красноярск); делегат – Виталий Кречетов (Москва).

"Томь" – "Оренбург": Станислав Васильев (Ижевск) – Андрей Гурбанов (Красноярск), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область); делегат – Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).

"Химки" – "Сибирь": Иван Сиденков (Санкт-Петербург) – Сергей Каруненко (Воронеж), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор – Валерий Матюнин (Москва): делегат – Евгений Летин (Москва).

"Волгарь" – "Тюмень": Василий Казарцев (Санкт-Петербург) – Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Монахов (Москва); делегат – Николай Левин (Саранск).

"Шинник" – "Динамо" Спб: Павел Шадыханов (Москва) – Артур Зайнагутдинов (Уфа), Денис Степанищев (Воронеж): инспектор – Валерий Шавейко (Москва); делегат – Юрий Ключников (Москва).

"Ротор-Волгоград" – "Зенит-2": Алексей Амелин (Тула) – Игорь Князев (Курск), Максим Степанов (Томск); инспектор – Сергей Талагаев (Московская область); делегат – Роберт Антонян (Москва).

"Кубань" – "Енисей": Александр Борисов (Самара) – Валентин Мурашов (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва); делегат – Александр Коротченко (Салават).

"Балтика" – "Луч-Энергия": Михаил Вилков (Нижний Новгород) – Дмитрий Тарасов (Тамбов), Андрей Рунов (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Веселовский (Москва): делегат – Алексей Харьков (Москва).

"Авангард" – "Факел": Виталий Мешков (Дмитров) – Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Образко (Ставрополь); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат – Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).