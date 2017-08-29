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18:00 | Футбол — ФНЛ

Вилков и Мешков назначены на матчи 12-го тура ФНЛ


Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 12-го тура первенства ФНЛ, которые пройдут 6 сентября. Встречу между "Балтикой""Лучом-Энергией" рассудит Михаил Вилков. Виталий Мешков будет работать на игре "Авангард""Факел".

6 сентября (среда)

"Крылья Советов""Тамбов": Юрий Апонасенко (Москва) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону); инспектор – Александр Гончар (Сочи); делегат – Владислав Ходеев (Воронеж).

"Олимпиец""Спартак-2": Антон Анопа (Благовещенск) – Рафаэль Ильясов (Казань), Олег Соломонов (Чита); инспектор – Борис Калюский (Красноярск); делегат – Виталий Кречетов (Москва).

"Томь""Оренбург": Станислав Васильев (Ижевск) – Андрей Гурбанов (Красноярск), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область); делегат – Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).

"Химки""Сибирь": Иван Сиденков (Санкт-Петербург) – Сергей Каруненко (Воронеж), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор – Валерий Матюнин (Москва): делегат – Евгений Летин (Москва).

"Волгарь""Тюмень": Василий Казарцев (Санкт-Петербург) – Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Монахов (Москва); делегат – Николай Левин (Саранск).

"Шинник""Динамо" Спб: Павел Шадыханов (Москва) – Артур Зайнагутдинов (Уфа), Денис Степанищев (Воронеж): инспектор – Валерий Шавейко (Москва); делегат – Юрий Ключников (Москва).

"Ротор-Волгоград""Зенит-2": Алексей Амелин (Тула) – Игорь Князев (Курск), Максим Степанов (Томск); инспектор – Сергей Талагаев (Московская область); делегат – Роберт Антонян (Москва).

"Кубань""Енисей": Александр Борисов (Самара) – Валентин Мурашов (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва); делегат – Александр Коротченко (Салават).

"Балтика""Луч-Энергия": Михаил Вилков (Нижний Новгород) – Дмитрий Тарасов (Тамбов), Андрей Рунов (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Веселовский (Москва): делегат – Алексей Харьков (Москва).

"Авангард""Факел": Виталий Мешков (Дмитров) – Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Образко (Ставрополь); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат – Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).

Дополнительная информация

http://1fnl.ru/news/6721/

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