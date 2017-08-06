Валерий Петраков: "Перед следующим матчем будем на базе белок кормить"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков отметил, что его команда допустила немало ошибок в матче 6-го тура ФНЛ с "Химками" (2:1). По словам наставника, игроки не поняли его слов во время перерыва и провалили второй тайм.

– Сегодня были два разных тайма, – приводит официальный сайт ФНЛ слова Петракова. - Если в первом мы выглядели лучше, создали больше моментов и была реализация, то после перерыва потеряли игру. Хотя в перерыве предупреждал ребят, что соперник будет действовать агрессивней. Но меня не услышали. Огромное количество ошибок допустили. Мало что получалось. Еще не все игроки готовы. Физики не хватает. Хорошо, что мы добились результата. Будем разбираться, делать выводы, почему не можем играть 90 минут.

– Будут еще новички?

– Мы ведем переговоры. Посмотрим. Это будет арендованный игрок.

– Как будете готовиться к следующему матчу?

– На базе. Будем белок кормить.