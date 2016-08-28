"Спартак-2" и "Зенит-2" добились побед

В матче 10-го тура первенства ФНЛ "Зенит-2" одержал победу над "Лучом-Энергией" - 1:0. Единственный гол во встрече забил полузащитник петербуржцев Давид Мильдзихов. В другой встрече "Спартак-2" переиграл "Балтику" (2:1). Отметим, что в составе второй команде спартаковцев на поле вышел Сергей Паршивлюк и Владимир Гранат.

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ФНЛ

10-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:0 (0:0)

Гол: Мильдзихов, 49 (1:0).

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Чернов, Йованович, Мильдзихов, Карпов, Зырянов (Костин, 85), Евсеев, Бавин, Проничев (Ящук, 46), Гасилин (Саламатов, 90+1).

"Луч-Энергия": Котляров, Попов, Грицаенко, Коломыц, Пискунов, Петраков, Носов (Минич, 79), Машнев (Кашкавал, 82), Гриднев, Килин, Гордиенко.

Предупреждение: Петраков, 17.

Судья: ЧИСТЯКОВ (Азов).

28 августа. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

"Балтика" (Калининград) - "Спартак-2" (Москва) - 1:2 (1:0)

Голы: Марущак, 26 (1:0). Давыдов, 57 (1:1). Федчук, 61 (1:2).

"Балтика": Барановский, Почивалин (Цимбал, 59), Зимулька, Марущак, Каленкович (Бутаков, 63), Тимофеев, Елисеев (Славнов, 77), Родионов, Малеев (Сердюк, 71), Суханов, Подбельцев.

"Спартак-2": Филиппов, Гранат, Хомуха, Шанбиев (Гулиев, 47), Паршивлюк, Савичев (Синодзука, 70), Леонтьев, Самсонов (Щербаков, 80), Федчук, Давыдов, Яковлев (Пантелеев, 47).

Предупреждения: Суханов, 54. Сердюк, 79.

Судья: ВОЛОШИН (Смоленск).

28 августа. Калининград. Стадион "Балтика".