"Шинник" обыграл "Факел"

"Шинник" с минимальным счетом победил "Факел" в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ (1:0). Единственный гол с пенальти забил полузащитник Дмитрий Самойлов.

"Шинник" набрал 31 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Факел" с 26 баллами располагается на 15-й строчке.

Олимп - ФНЛ

22-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Факел" (Воронеж) - 1:0 (0:0)

Гол: Самойлов, 55 - с пенальти.

"Шинник" (Ярославль): Гошев, Иванов, Самошников, Стешин, Цховребов, Деобальд (Первушин, 87), Самойлов, Кожемякин, Нарылков (Алейников, 83), Булия (Магадиев, 90+3), Самодин (Гелоян, 62).

"Факел" (Воронеж): Кортнев, Цвейба, Божин, Осипенко, Лебеденко, Кузьмин (Орлов, 80), Мануковский (Митасов, 74), Афанасьев (Бабенков, 90+3), Макарчук, Молодцов, Бирюков (Ломакин, 59).

Предупреждения: Цховребов, 8. Кожемякин, 13. Бирюков, 17. Божин, 37. Самошников, 47. Молодцов, 83.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

14 ноября. Ярославль. Стадион "Шинник".

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