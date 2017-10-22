Сергей Кирсанов: "Судья ошибся, назначив пенальти в ворота "Сибири"

Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов после поражения от "Тамбова" (1:4) в матче 19-го тура чемпионата ФНЛ заявил, что арбитр ошибся с назначением пенальти в ворота его команды. Новосибирский клуб не может победить уже три встречи кряду.

– Трудно что-то говорить, когда такой крупный счет… Хотя он не по игре, – сказал Кирсанов. – В наши ворота поставили пенальти, но нарушение там было до штрафной. Судья ошибся – не знаю, преднамеренно или нет… На таком поле сложно играть в футбол. Оно даже хуже, чем наше искусственное. Хозяевам было легче, они максимально упростили игру.

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