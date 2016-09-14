Сайт болельщиков "Кубани": сотрудник клуба избил Армаша в столовой

Капитан "Кубани" Игорь Армаш был избит в столовой на клубной базе, сообщает сайт болельщиков краснодарской команды. Нападение совершил Эрол Кумсаров, являющийся, по информации источника, заместителем коммерческого директора клуба.

38-летний Кумсаров выступал за "Кубань" с 1996 по 1997 год, не проведя ни одного официального матча за первую команду.

"Кумсаров нанес Армашу несколько ударов в лицо, предъявляя претензии в, якобы, участию в договорных матчах на протяжении двух последних лет, что привело в итоге к отрицательным результатам "Кубани". Данный инцидент произошел на глазах футболистов и тренерского штаба "Кубани". Удивительно, но служба безопасности клуба осталась безучастна в данном эпизоде", – говорится на сайте болельщиков "Кубани".