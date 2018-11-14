Репях провел первый матч в "Спартаке-2". Из-за него красно-белые поссорились с "Краснодаром"

Полузащитник молодежки "Спартака" Иван Репях дебютировал в Олимп-ФНЛ. 17-летний хавбек вышел на замену на 83-й минуте матча 22-го тура между "Спартаком-2" и "Сибирью" (3:0).

Напомним, летом 2016 года Репях стал игроком академии "Спартака". До этого он тренировался в академии "Краснодара".

Сообщалось, что между двумя клубами существовало джентльменское соглашение, согласно которому они не могли уводить друг у друга молодых футболистов. Трансфер Репяха стал причиной ухудшения отношений между "Спартаком" и "Краснодаром".

В текущем сезоне Репях сыграл в 10 матчах за молодежку "Спартака" и забил 1 гол.

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