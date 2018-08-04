"Нижний" победил "Чертаново", "Факел" разгромил "Шинник", "Ротор" и "Сочи" сыграли вничью

В рамках 4-го тура первенства России "Нижний Новгород" победил "Чертаново" (2:1), "Факел" разгромил "Шинник" (3:0), а "Ротор" и "Сочи" сыграли вничью со счетом 1:1.

Первенство России

Олимп-ФНЛ

4-й тур

"Нижний Новгород" – "Чертаново" (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: Аюпов, 10 (1:0). Майрович, 13 (1:1). Игнатович, 81 (2:1).

"Нижний Новгород": Сысуев, Хрипков (Фомин, 56), Абрамов (Абазов, 74), Хайруллов, Морозов, Федорив, Игнатович, Палиенко (Сергеев, 66), Аюпов, Симанов (Нежелев, 63), Делькин.

"Чертаново": Ломаев, Паршиков, Редькович, Бартасевич, Ежов, Витюгов, Горшков (Тюменцев, 88), Умяров, Майрович (Колесниченко, 67), Сарвели (Молчанов, 88), Зиньковский.

Предупреждения: Игнатович, 12. Федорив, 15. Зиньковский, 31. Витюгов, 84. Сарвели, 86. Нежелев, 89.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

4 августа. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

"Ротор" (Волгоград) – "Сочи" – 1:1 (0:0)

Голы: Эдиев, 56 (1:0). Саная, 86 (1:1).

"Ротор": Фильцов, Бугаев, Маляров, Байрыев, Эдиев, Лобкарев (Чабанов, 89), Якуба (Васильев, 90), Завезен (Муллин, 82), Друзин, Воробьев, Мязин (Абдулавов, 77).

"Сочи": Заболотный, Заика, Миладинович, Почивалин, Юрганов, Бурмистров, Померко (Горбунов, 62), Песегов (Обольский, 69), Соловьев (Косянчук, 62), Барсов (Лагатор, 87), Саная.

Предупреждения: Друзин, 39. Маляров, 62. Косянчук, 82. Саная, 89.

Судья: Федотов (Москва).

4 августа. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".

"Факел" (Воронеж) – "Шинник" (Ярославль) – 3:0 (1:0)

Голы: Божин, 45+1 (1:0). Лебеденко, 71 (2:0). Лебеденко, 76 (3:0).

"Факел": Кортнев, Бабенков, Божин, Кагермазов, Макарчук (Митасов, 79), Лебеденко, Кузьмин, Афанасьев (Ломакин, 82), Мануковский (Цвейба, 77), Молодцов, Орлов (Бирюков, 87).

"Шинник": Яшин, Стешин, Магадиев, Мельников, Первушин, Кожемякин, Нарылков (Алейников, 57), Самойлов (Шайморданов, 46), Низамутдинов, Самодин, Гелоян (Деобальд, 46).

Судья: Мешков (Дмитров).

4 августа. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".