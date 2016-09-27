Никита Чернов: "В автобусе "Енисея" Тихонов хотел повесить вымпел "Спартака" на место вымпела ЦСКА"

Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды за "Енисей" рассказал о подколах в свой адрес со стороны Василия Березуцкого. В интервью для клубной пресс-службы Чернов также рассказал об отличиях Леонида Слуцкого и Андрея Тихонова.

– Андрей Тихонов – спартаковец, вы – армеец. Не было противоречий?

– Нет, конечно! Когда ехали в клубном автобусе, Андрей Валерьевич увидел, что вымпел "Спартака" висит в незаметном месте, сбоку. Он его снял и начал искать центральное место, где находился вымпел ЦСКА. Я понял, что он хочет поменять их местами, но он посмотрел на меня и сказал: "Ты тут сидишь, поэтому я его не буду снимать". В итоге "досталось" вымпелу "Волги", а ЦСКА оставил в центре!

– В чем главное отличие между тренерами Леонидом Слуцким и Андреем Тихоновым?

– Во-первых, это два великих человека, во-вторых, мне несказанно повезло, что жизнь предоставила возможность тренироваться у этих людей, а в-третьих, их различие в том, что они разные просто как люди, но одинаковые в стремлении к победам. Главное отличие между "Енисеем" и армейцами помимо инфраструктуры – это то, что у армейцев есть дух победителя! В Красноярске пока что такого нет, это вырабатывается с годами. Когда в футболке ЦСКА выходишь на поле – ты уже знаешь, что соперник тебя боится, ты действуешь с позиции силы, ты чувствуешь, что все получится. Все, кто приходит в ЦСКА, понимают, что от них много требуют, каждое действие рассматривают под микроскопом.

– В ЦСКА Василий Березуцкий – главный шутник. Доставалось от него?

– Конечно! Все армейцы, особенно молодые, были "жертвами юмора" Васи. Даже традиция такая есть, все должны через это пройти (смеется). Вроде три года вместе тренировались, а имя мое он узнал недавно, называл всегда "Чира". Говорит, как можно играть с таким именем в футбол? Я ему ответил, что не знаю ни одного хорошего футболиста с именем "Вася". По поводу своего имени я не переживаю, оно мне нравится, только детям с отчеством не повезет (смеется). Еще от него была шутка, когда мы на сборах наигрывались вместе, – перед игрой он ко мне подошел и сказал: "Я все в футболе знаю, а ты еще молодой, поэтому я буду стоять на месте, подсказывать, а ты будешь бегать!".