"Мордовия" победила "Армавир", "Сочи" проиграл "Факелу"

"Мордовия" в домашнем матче 20-го тура первого дивизиона победила "Армавир" (2:1), "Сочи" проиграл "Факелу" (0:2).
Олимп-ФНЛ
20-й тур
"Мордовия" (Саранск) – "Армавир" – 2:1 (1:0)
Голы: Романенко, 7 – в свои ворота (1:0). Безлихотнов, 76 (1:1). Русл.Мухаметшин, 83 (2:1).
"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Ятченко, Багаев, Лебедев, Сухарев, Руст.Мухаметшин, Адаев (Киреев, 84), Дворецков, Петров, Русл.Мухаметшин, Обухов (Маркин, 65).
"Армавир": Руденок, Соловьев, Кутин, Гаджибеков, Каюмов (Безлихотнов, 41), Дышеков (Суханов, 61), Клопков (Поляков, 46), Романенко, Гурфов, Падерин (Синявский, 67), Мичуренков.
Предупреждения: Лебедев, 23. Клопков, 29. Мичуренков, 37. Безлихотнов, 44. Романенко, 54. Адаев, 58. Кутин, 61. Багаев, 85.
Удаление: Кутин, 87.
Судья: Васильев (Ижевск).
4 ноября. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".
"Сочи" – "Факел" (Воронеж) – 0:2 (0:1)
Голы: Бирюков, 31 (0:1). Афанасьев, 75 (0:2).
"Сочи": Заболотный, Калугин, Миладинович, Почивалин (Мустафин, 35), Юрганов, Лагатор (Саная, 57), Бурмистров, Соловьев (Саламатов, 47), Горбунов (Косянчук, 82), Померко, Барсов.
"Факел" (Воронеж): Кортнев, Божин, Осипенко, Цвейба, Лебеденко (Бабенков, 90+1), Ломакин (Митасов, 65), Афанасьев (Беликов, 87), Молодцов, Макарчук, Мануковский, Бирюков (Орлов, 72).
Предупреждения: Лагатор, 9. Саламатов, 89. Мустафин, 90+2.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
4 ноября. Сочи. Стадион "Фишт".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/