09:07 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Луч-Энергия" и "Волгарь" сыграли вничью, Ребко удален

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"Луч-Энергия" сыграл вничью с "Волгарем" в матче 29-го тура первенства России в ФНЛ - 2:2. Владивостокцы с 35-й минуты играли в меньшинстве после удаления Алексея Ребко.

Первенство России

ФНЛ

29-й тур 

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:2 (1:1)

Голы: Пискунов, 30 (1:0). Сутормин, 45+1 - с пенальти (1:1). Михалев, 88 - с пенальти (2:1). Камилов, 90+2 (2:2). 

"Луч-Энергия": Гаврилов, Насадюк, Попов, Коломыц, Пискунов, Грицаенко, Ребко, Пономаренко, Килин (Михалев, 83), Минич (Гордиенко, 75), Гриднев (Кашкавал, 90+3).

"Волгарь": Бучнев, Калинин, Плиев, Таказов (Гаракоев, 75), Григорьев, Сутормин, Букия (Жабкин, 81), Кабутов, Газзаев (Камилов, 59), Дышеков (Машуков, 90+2), Отставнов.

Предупреждения: Ребко, 22. Килин, 43. Коломыц, 45+1. 

Удаление: Ребко, 35 (грубая игра). 

Судья: Шадыханов (Москва).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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