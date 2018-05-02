"Кубань" и "Олимпиец" сыграли вничью

Вничью завершился матч 36-го тура первенства ФНЛ "Кубань" - "Олимпиец" - 0:0.
"Кубань" набрала 48 очков и занимает девятое место. У "Олимпийца" 38 очков и 14-е место.
Первенство России
ФНЛ
36-й тур
"Кубань" (Краснодар) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 0:0
"Кубань": Дюпин, Бендзь (Клещенко, 82), Бугаев (Гапон, 46), Марков, Байрыев, Лобкарев, Гай (Гогниев, 66), Н.Маляров, Завезен (Нурисов, 71), Алейник, Обухов.
"Олимпиец": Сысуев, Морозов, Гогличидзе, Хрипков, Бочаров, Хайруллов, Филин, Нежелев (К.Маляров, 78), Фомин, Сергеев (Беляков, 56), Чирьяк (Ламбарский, 61).
Предупреждения: Обухов, 36. Сергеев, 53. Лобкарев, 54. Чирьяк, 59.
Судья: Николаев (Москва).
2 мая. Краснодар. Стадион "Кубань".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2017-2018/