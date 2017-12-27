Константин Зырянов: "Готовился продолжать карьеру еще полгода"

Новый главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов сказал, что для него стало неожиданностью предложение возглавить команду. 27 декабря 40-летний бывший полузащитник сборной России завершил карьеру и был назначен на этот пост.
- Я могу сказать, что все это стало небольшим сюрпризом, - цитирует официальный сайт "Зенита" Зырянова. - Я готовился продолжать карьеру еще полгода, но когда поступило предложение, подумал, поразмыслил и не стал отказываться, потому что предложения возглавить "Зенит"-2 поступают не каждый день.
До меня команду тренировали очень сильные личности, которые внесли немалый вклад в развитие петербургского футбола – и Анатолий Давыдов, и Владислав Радимов. Поэтому на мне теперь лежит большая ответственность. Понимаю, что будет очень тяжело и интересно.
- Удалось ли вам уже обсудить что-то с Анатолием Викторовичем?
- Да, я с ним созванивался.
- Шансов увидеть на футбольном поле вас больше нет?
- Я думаю, что было бы разумно, раз я стал тренером, повесить бутсы на гвоздь. Поэтому теперь если и сыграю, то только за ветеранов.
Напомним, Зырянов присоединился к "Зениту-2" в 2014 году в статусе играющего тренера и помог питерцам одержать победу во втором дивизионе и закрепиться в первенстве ФНЛ. За основной состав "Зенита" он провел 286 матчей, три раза выигрывал чемпионат России, дважды - Супекубок страны, по разу кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Официально: Константин Зырянов возглавил "Зенит"-2!– "Зенит"-2 (@zenit_spb2) 27 декабря 2017 г.
Подробности: https://t.co/B4J8Cmrwl0 pic.twitter.com/9H646f3Dax
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2017-12-27-konstantin-zyryanov-ponimayu-chto-na-mne-lezhit-bolshaya-otvetstvennost-budet-tyazhelo-i-interesno.htm
echo2011
"Амкар"-это слишком мелко. Вы бы еще Слуцкого в "Ротор" позвали...
20:16 27 декабря
skalnyi
Костя, удачи! Потом возвращайся в Амкар главным тренером!
20:02 27 декабря