Константин Зырянов: "Думаю, за все свои заслуги Анюков может поиграть впереди"

Главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов рассказал об особенной роли Александра Анюкова, который недавно продлил с клубом контракт. По его словам, Анюков – универсальный футболист, который может выступать не только в обороне, но и в атаке.

– Саша – настолько универсальный футболист, что может играть как в атаке, так и в обороне, – цитирует пресс-служба "Зенита" Зырянова. – Думаю, за все свои заслуги он может некоторое время поиграть впереди. Но если у него там будет получаться хуже, чем в обороне, мы, конечно, с ним поговорим и примем решение, где его лучше использовать.

– Насколько важно иметь в команде настолько опытного футболиста?

– За примером далеко ходить не надо: я же сам четыре года помогал молодым ребятам. Читал интервью наших игроков, и они сами говорили, что играть вместе с опытным футболистом очень полезно. Тем более, что Саша – профессионал. Это положительный момент, что есть такой человек. С него нужно брать пример.