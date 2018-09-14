"Извините, пирожки". Рязанцев перешел в "Химки" и поучаствовал в разрывной презентации

"Химки" объявили о подписании контракта с бывшим полузащитником сборной России Александром Рязанцевым. Летом хавбек остался без клуба после истечения контракта с "Зенитом".

Примечательна презентация 32-летнего футболиста: в коротком видеоролике игрок "отказался" комментировать свой переход, произнеся свою известную реплику: "Извините, пирожки". Именно этой фразой игрок в 2012 году объяснил свой отказ общаться с прессой после поражения в одном из матчей.

Рязанцев ранее защищал цвета "Москвы", "Рубина", "Зенита" и "Урала", а в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Амкар". На его счету 5 матчей за сборную России.