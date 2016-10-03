11:50 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Исполнительный директор "Луча-Энергии" вызван на заседание КДК по статье "Подделка документов"

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На заседании КДК РФС, которое состоится 5 октября в Доме футбола, будет рассмотрено дело в отношении исполнительного директора "Луча-Энергии" Александра Голубчикова. Руководитель клуба может быть наказан по статье 122 Дисциплинарного регламента РФС "Подделка документов и использование поддельных документов". По этой статье Голубчикову грозит отстранение от любой футбольной деятельности сроком до шести месяцев.

– 5 октября рассмотрим дело исполнительного директора "Луча-Энергии" Александра Голубчикова по статье 122 Дисциплинарного регламента РФС "Подделка документов и использование поддельных документов", – сказал Григорьянц. – Голубчиков приглашен на заседание.

Напомним, что в сентябре игроки "Луча-Энергии" собирались бойкотировать матч первенства ФНЛ со "Спартаком-2" из-за многомесячных задолженностей по зарплате. Перед игрой с красно-белыми футболисты два дня не выходили на тренировки. (Сергей АСТАХОВ)

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