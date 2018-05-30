Игроки "Тосно" намерены написать письмо Президенту России, чтобы вернуть свои деньги

В "Тосно" сложилась критическая финансовая ситуация. Сегодня клуб не получил лицензию для участия в ФНЛ и, по всей видимости, будет выступать в ПФЛ. При этом долги по зарплате перед командой, тренерами и административным составом до сих пор не погашены. Задолженность составляет в среднем три-четыре месяца. Кроме того, игроки в минувшем сезоне лишь два раза получали премиальные. Не выплачены квартирные и бонусы по контрактам. Также футболисты не дождались начислений за победу в Кубке России.

При этом руководство клуба из Ленинградской области обратилось к игрокам с просьбой, чтобы они пошли на снижение сумм долга на 20-30 процентов. В случае выполнения этого условия футболистам обещано, что губернатор выделит дополнительные средства для финансирования и найдет новых спонсоров. В противном случае, по словам руководителей, "Тосно" могут обанкротить и никаких денег игроки не дождутся. Команда сначала согласилась пойти на уступки, однако никаких подвижек в вопросе выплат долгов до сих пор нет.

Теперь футболисты "Тосно" настроены решительно. Они намерены написать письмо на имя Президента России Владимира Путина, а также обратиться в суды всех инстанций, чтобы вернуть свои деньги. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

В сезоне-2017/18 "Тосно" занял 15-е место в премьер-лиге и выиграл Кубок России. Тем не менее, клуб не будет выступать в Лиге Европы, поскольку не получил лицензии УЕФА.

"Тосно" не получил лицензию для участия в первенстве ФНЛ