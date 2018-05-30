Игроки "Тосно" намерены написать письмо Президенту России, чтобы вернуть свои деньги

В "Тосно" сложилась критическая финансовая ситуация. Сегодня клуб не получил лицензию для участия в ФНЛ и, по всей видимости, будет выступать в ПФЛ. При этом долги по зарплате перед командой, тренерами и административным составом до сих пор не погашены. Задолженность составляет в среднем три-четыре месяца. Кроме того, игроки в минувшем сезоне лишь два раза получали премиальные. Не выплачены квартирные и бонусы по контрактам. Также футболисты не дождались начислений за победу в Кубке России.
При этом руководство клуба из Ленинградской области обратилось к игрокам с просьбой, чтобы они пошли на снижение сумм долга на 20-30 процентов. В случае выполнения этого условия футболистам обещано, что губернатор выделит дополнительные средства для финансирования и найдет новых спонсоров. В противном случае, по словам руководителей, "Тосно" могут обанкротить и никаких денег игроки не дождутся. Команда сначала согласилась пойти на уступки, однако никаких подвижек в вопросе выплат долгов до сих пор нет.
Теперь футболисты "Тосно" настроены решительно. Они намерены написать письмо на имя Президента России Владимира Путина, а также обратиться в суды всех инстанций, чтобы вернуть свои деньги. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
В сезоне-2017/18 "Тосно" занял 15-е место в премьер-лиге и выиграл Кубок России. Тем не менее, клуб не будет выступать в Лиге Европы, поскольку не получил лицензии УЕФА.
fedland
Еще можно написать Федуну (он заплатит долги в обмен на кубок), в госдеп, в еэс, в массонскую ложу. Ну и на конец в гаагский суд...
16:36
Lennon
Банкротьте клуб, пока не поздно! Не следует оттягивать финал, который неизбежен в итоге!
16:33
Жорик Вартанов
президенту простой народ не может достучаться, а тут белые люди)
16:28
spartakv08
Дебилы, бл.ть! Отстаньте от Путина! Пишите в спортлото!
16:28
ЗЗ+
Че за детский сад - чуть что, сразу к президенту. В ООН еще напишите. Обращайтесь в суд, в КДК и действуйте строго по процедуре и закону. А президент пусть лучше решает вопрос денег для пенсионеров, а не для зажравшихся мячепинателей.
16:16