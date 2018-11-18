"Химки" и "Сочи" победителя не выявили, "Нижний Новгород" переиграл "Тамбов"

"Химки" и "Сочи" сыграли вничью в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ - 0:0.

"Сочи" с 35-ю очками на 8-м месте турнирной таблицы, "Химки" с 28-ю баллами на 13-м.

В другом матче дня "Нижний Новгород" обыграл "Тамбов" - 1:0. Единственный гол встречи забил Павел Игнатович.

"Нижний Новгород" занимает 7-ю строчку с 35-ю очками, "Тамбов" - 2-ю, набрав балла.

Олимп - ФНЛ

23-й тур

"Химки" - "Сочи" - 0:0

"Химки": Хомич, Данилкин, Филин, Смирнов, Корян, Петрусев (Моргунов, 61), Рязанцев, Боженов, Нетфуллин, Мостовой, Белоус.

"Сочи": Заболотный, Калугин, Бычков, Почивалин, Лагатор, Бурмистров (Косянчук, 70), Померко, Соловьев (Мустафин, 64), Горбунов, Песегов, Барсов (Обольский, 75).

Предупреждения: Горбунов, 17. Петрусев, 59. Мостовой, 79.

Удаление: Горбунов, 41 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судья: Волошин (Смоленск).

18 ноября. Химки. Стадион "Арена Химки".

Олимп - ФНЛ

23-й тур

"Нижний Новгород" - "Тамбов" - 1:0 (1:0)

Гол: Игнатович, 27.

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Абазов, Гогличидзе, Хрипков, Сапета, Скворцов, Аюпов, Симанов (Фомин, 60), Палиенко (Сергеев, 86), Игнатович (Нежелев, 90+6).

"Тамбов": Смирнов, Чистяков, Горбатюк, Шляков, Овсиенко (Аппаев, 46), Рыбин, Кленкин, Чуперка (Килин, 83), Кашчелан, Себаи (Муйива, 64), Мамтов (Рагулькин, 80).

Предупреждения: Шляков, 47. Горбатюк, 52. Хрипков, 54. Игнатович, 61. Себаи, 62. Скворцов, 69. Морозов, 89.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

18 ноября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

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