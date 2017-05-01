10:30 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Гордеев покинул "СКА-Хабаровск"

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Главный тренер "СКА-Хабаровск" Андрей Гордеев покинул свой пост, информирует официальный сайт клуба. Соглашение о сотрудничестве расторгнуто по взаимному согласию сторон. 

42-летний Гордеев возглавил "СКА-Хабаровск" в январе, подписав соглашение до конца нынешнего сезона. "СКА-Хабаровск" занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ и продолжает борьбу за попадание в зону стыковых матчей. 

Исполняющим обязанности главного тренера назначен  Алексей Поддубский. 

Дополнительная информация

http://fcska.ru/media/news/u-komandy-fk-ska-khabarovsk-novyy-nastavnik/

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