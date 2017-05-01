Гордеев покинул "СКА-Хабаровск"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Андрей Гордеев покинул свой пост, информирует официальный сайт клуба. Соглашение о сотрудничестве расторгнуто по взаимному согласию сторон.
42-летний Гордеев возглавил "СКА-Хабаровск" в январе, подписав соглашение до конца нынешнего сезона. "СКА-Хабаровск" занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ и продолжает борьбу за попадание в зону стыковых матчей.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Поддубский.
Дополнительная информация
http://fcska.ru/media/news/u-komandy-fk-ska-khabarovsk-novyy-nastavnik/
LariKo
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