Гордеев покинул "СКА-Хабаровск"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Андрей Гордеев покинул свой пост, информирует официальный сайт клуба. Соглашение о сотрудничестве расторгнуто по взаимному согласию сторон.

42-летний Гордеев возглавил "СКА-Хабаровск" в январе, подписав соглашение до конца нынешнего сезона. "СКА-Хабаровск" занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ и продолжает борьбу за попадание в зону стыковых матчей.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Поддубский.