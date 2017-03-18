10:24 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Евгений Селезнев: "Кубань" рассчиталась по долгам, все в порядке"

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Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев в интервью "Вестям" отметил, что пока не знает, останется ли в этом клубе еще на сезон. Также форвард подтвердил, что "Кубань" рассчиталась с ним по долгам.

– Останетесь в "Карабюкспоре" еще на сезон?

– Пока идет чемпионат, думаю только об этой команде. А что будет летом – посмотрим. Конечно, не откажусь, если будут интересные варианты.

– Кстати, "Кубань" с вами рассчиталась по долгам?

– Да, все в порядке.

– Как легионер вы одним из первых получили приглашение в сборную...

– Очень обрадовался, когда пришел вызов. Это была моя цель. Теперь нужно закрепиться в команде. Два сбора меня не вызывали, так как не было игровой практики. Пока мысли о клубе, а вот начнется сбор в Австрии, тогда уже переключусь на отбор к ЧМ.

Дополнительная информация

http://vesti-ukr.com/sport/futbol/229954-seleznev-u-turetskikh-fanov-ko-mne-net-pretenzij

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