Евгений Буда: "Фамилия Соломатина в докладе Макларена? Это было до "Балтики" и было ли вообще?!"

Начальник команды ФК "Балтика" Евгений Буда прокомментировал появление фамилии нападающего клуба Павла Соломатина во второй части доклада Ричарда Макларена. Сам Соломатин отверг предположения в том, что во время карьеры в московском клубе он употреблял марихуану.

– Павел – одаренный футболист: быстрый, голова толковая, – говорит Буда. – Когда он к нам перешел, я удивился, что он тут делает? С таким талантом мог бы выступать и в премьер-лиге. Соломатин провел игр десять, наверное, большинство из которых очень ярко.

– Недавно Ричард Макларен озвучил вторую часть своего доклада, в которой содержится переписка беглого Григория Родченкова, из которой можно сделать вывод, что, предположительно, Соломатин подозревается в употреблении марихуаны.

– Все делается против России…

– Вы разговаривали с Павлом на эту тему?

– Нет, мы это не обсуждали. В тот момент, когда поднялся такой вопрос, Соломатин уже уехал в отпуск. Я ему не звонил. Не хочется беспокоить.

– Клуб планирует принять какие-то меры?

– А что принимать? Павел всегда себя нормально вел, ни в чем гадком замечен не был. То, что было до клуба "Балтика"… И было ли вообще?

– Не верите?

– Не знаю. Мало ли, кто что по молодости мог делать… Это можно было бы обсуждать только в том случае, если бы инцидент произошел уже в нашем клубе. А так… Не имеет смысла.

– Как вы относитесь к докладу Макларена?

– Мне кажется, это что-то заказное. Все сделано для убийства спорта в России. Нам нужно бороться и доказывать свою правоту. (Любовь КОНЯЕВА)