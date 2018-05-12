Дмитрий Гунько: "Руководство примет решение, оставлять ли меня в "Спартаке-2"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча 38-го тура чемпионата ФНЛ против "Сибири" (2:1) ответил на вопрос о своем будущем. Московская команда после сегодняшней победы сохранила место в ФНЛ.

- У тренерского штаба контракты заканчиваются, а дальше будет принимать решение руководство клуба. Мы пока не общались. Неправильно разговаривать до матча, когда предстоит важная игра, - сказал Гунько.

"Спартак-2" набрал 42 очка и завершил сезон на 14-м месте (Арман МКРТЧЯН)