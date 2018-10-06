"Балтика" уступила "Нижнему Новгороду", "Мордовия" обыграла "Факел"

"Балтика" проиграла "Нижнему Новгороду" в матче 15-го тура ОЛИМП-ФНЛ (1:2). Победный гол забил полузащитник Максим Палиенко.
Олимп - ФНЛ
15-й тур
"Балтика" (Калининград) - "Нижний Новгород" - 1:2 (1:1)
Голы: Таказов, 21 (1:0). Симанов, 40 (1:1). Палиенко, 68 (1:2).
"Балтика" (Калининград): Помазан, Магаль, Таказов, Буйволов, Тишкин, Крючков (Погребняк, 82), Григорьев, Шешуков (Каленкович, 69), Дмитриев, Касаев, Дядюн.
"Нижний Новгород": Анисимов, Федорив, Морозов, Абрамов (Сергеев, 88), Абазов, Палиенко (Фомин, 71), Симанов, Сапета (Хрипков, 85), Аюпов, Делькин, Спэтару (Чирьяк, 57).
Предупреждения: Спэтару, 11. Аюпов, 18. Таказов, 31. Федорив, 33. Дмитриев, 75. Морозов, 80. Дядюн, 90. Сергеев, 90+1. Анисимов, 90+1.
Судья: Васильев (Ижевск).
6 октября. Калининград. Стадион "Калининград".
В другом матче "Мордовия" обыграла "Факел" (2:1). Победный гол забил нападающий Руслан Мухаметшин.
"Факел" (Воронеж) - "Мордовия" (Саранск) - 1:2 (0:2)
Голы: Дворецков, 15 (0:1). Мухаметшин, 20 (0:2). Афанасьев, 75 (1:2).
"Факел" (Воронеж): Кортнев, Бабенков, Божин, Цвейба, Кагермазов, Осипенко, Лебеденко, Кузьмин, Афанасьев (Макарчук, 78), Мануковский (Ломакин, 46), С.А.Орлов (Бирюков, 46).
"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Лебедев, Ятченко, Климов, Сухарев, Киреев (Соболев, 76), Адаев (Обухов, 65), Поярков (А.В.Орлов, 84), Петров, Дворецков (Багаев, 78), Мухаметшин.
Предупреждения: Кагермазов, 82. Цвейба, 90+8.
Судья: Кукуляк (Калуга).
6 октября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".