Андрей Тихонов: "Сейчас скажут, что "Енисей" начал ныть"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов остался недоволен судейством и состоянием газона в матче 15-го тура первенства России в ФНЛ против "Кубани" (1:2). По словам специалиста, красноярцы подадут протест на судейство.

- У нашей команды были хорошие подходы к воротам соперника, но странные решения принимались работниками в черной форме, особенно по первому моменту, когда наш футболист выигрывает мяч, протыкает всех вперед, судья почему-то поднимает флажок, - сказал Тихонов. - С аутом, когда нам забили первый гол, игрок даже не спорит, но судья сначала в одну сторону, потом в другую показывает аут, и после этого нам забивают гол. Не понимаю, что это. По игре? Конечно, где-то "Кубань" была лучше, нам, наверно, не хватило этих эмоций, которые были в предыдущих матчах. Ну и поле ужасное. Впервые в этом сезоне столкнулись с таким полем. Всегда в Краснодаре оно было идеальным, сейчас я его не узнаю. Но команды играли на одном газоне, потому на поле валить неправильно. Повторю, что "Кубань" забила свои моменты, мы имели хорошие подходы. Есть несколько спорных моментов по нашим выходам, которые трактовались не очень хорошо в штрафной, например, когда также Камеш убежал "один на один". В общем, есть спорные моменты, мы их будем подмечать. Я считаю, футбол должен быть честным. Мы пытаемся играть в честный футбол, но не всегда это получается.

- Будет ли клуб подавать протест?

- Сейчас многие скажут, что мы начали ныть. Конечно, мы будем писать, потому что мы недовольны судейством. (Екатерина ПОТАПОВА)