Андрей Тихонов: "Кто выиграл, тот и молодец"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после игры 24-го тура ФНЛ против нальчикского "Спартака" (0:1) посетовал на тот факт, что в последнее время команда регулярно выступала на искусственных газонах. Специалист подчеркнул, что хозяева поля в первом тайме смотрелись лучше.

– Очень долго адаптировались, потому последние разы играли и тренировались на искусственном поле , – цитирует пресс-служба ФНЛ Тихонова. – Хотя это нисколько не умоляет достоинств "Спартака", который в первом тайме контролировал игру и выглядел лучше. Во второй половине немного перестроились, пошли атаки, заработали пенальти, но... Как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе. Кто выиграл, тот и молодец. Это футбол.