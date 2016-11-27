10:11 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Андрей Тихонов: "Кто выиграл, тот и молодец"

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Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после игры 24-го тура ФНЛ против нальчикского "Спартака" (0:1) посетовал на тот факт, что в последнее время команда регулярно выступала на искусственных газонах. Специалист подчеркнул, что хозяева поля в первом тайме смотрелись лучше.

– Очень долго адаптировались, потому последние разы играли и тренировались на искусственном поле , – цитирует пресс-служба ФНЛ Тихонова. – Хотя это нисколько не умоляет достоинств "Спартака", который в первом тайме контролировал игру и выглядел лучше. Во второй половине немного перестроились, пошли атаки, заработали пенальти, но... Как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе. Кто выиграл, тот и молодец. Это футбол.

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